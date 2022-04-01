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Bandırma’yı yenip farkı kapatırız

Samsun’un hocası Fuat Çapa, “Şehirde bayrak asılması bizi motive ediyor” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
Bandırma’yı yenip farkı kapatırız
Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takıma birliktelik çağrısında bulunarak, 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirtti. Bandırma maçının zorlu geçeceğini belirten Çapa, "Son dönemde güzel bir birlikberaberlik ortamı oluştu. 'Biz' olursak hedeflerimize daha iyi ulaşmış oluruz. Amacımız; bu birlikteliği sadece Bandırmaspor maçında değil kalan tüm maçlarda sağlayabilmek. Şehirde her yerde bayrak asılması, tekrar herkesin umutlanması bizi de mutlu ediyor. Kazanıp puan farkını 1'e indirmeyi istiyoruz. İki iyi takım karşılaşacak. İç saha avantajını kullanarak 3 puanla ayrılmayı istiyoruz" dedi.
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