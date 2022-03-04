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SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: Altınordu'da konuk Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig 28. haftasında Altınordu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Altınordu mutlak galibiyet parolasıyla alt sıralardan kurtulmak için maça çıkıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 12:05
SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: Altınordu'da konuk Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Altınordu, 28. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde 7 maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta NasaDoge Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, 28. haftaya 25 puanla düşme hattının hemen üzerindeki NasaDoge Menemenspor ve Kocaelispor'un 4 puan gerisinde 17. sırada girdi.

Altınordu'nun rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor da 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sarı kart cezalıları Kürşad Sürmeli ve Kubilay Aktaş'ın yarın forma giyemeyeceği İzmir temsilcisinde Ahmet Dereli'nin de sakatlığı bulunuyor.

Altınordu, ligin ilk devresinde konuk olduğu rakibine 6-2 mağlup oldu.

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