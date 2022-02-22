Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı

Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı. Kulüp duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Zafer Turan ise ayrılık için, "İki seneden beri hizmet ettiğim Eyüpspor Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübü'ne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Sayın Başkanımız Murat Özkaya'ya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün calışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor bu sezon ligde 24 maçta 42 puan topladı. Mor-sarılı kulüp TFF 1. Lig'de 6. sırada yer alıyor.