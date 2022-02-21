Haberler TFF 1.Lig Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Adana'nın golü Ciss'ten gelirken, Erzurum'un sayısını Novikovas kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:14
Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren Karadağ)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak, Lameira, Hasek (Dk. 78 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Shala), Oltan Karakullukçu (Dk. 46 Gökhan Alsan)

Gol: Dk. 55 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ciss (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 61 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Kadir Keleş (Adanaspor)



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