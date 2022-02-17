Keçiören üçledi

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıda aldığı üst üste iyi sonuçlarla Play-Off hedefini koyan Keçiörengücü, ligde zor günler geçiren Balıkesirspor'u konuk etti. Başkent ekibi, transfer yasağı bulunduğu için geçen sezondan kalan birkaç tecrübeli isminin yanı sıra genç futbolcularla mücadele eden lig sonuncusu rakibi karşısında rahat bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısında birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Keçiörengücü, 8. dakikada Hamza Gür'ün golüyle öne geçti ve ilk devre ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.



KEÇİ, 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

İkinci yarıya da hızlı başlayan Taner Taşkın'ın öğrencileri, 47'de Ali Kol'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Skor avantajıyla maçı rölantiye alan ev sahibi ekip, 84'te Ambrose'un golüyle endişelense de 90+2'de Birol Parlak'ın kendi kalesine attığı golle maçtan 3-1 galip ayrıldı. 6 maçtır bileği bükülmeyen Keçiörengücü, 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde sadece 3 galibiyeti olan sonuncu Balkes ise üst üste 2. yenilgisini aldı.