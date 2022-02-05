Alt liglerden haberler (04.02.2022)

ALTINORDU ERDİ'Yİ RESMEN DUYURDU



Altınordu, Ankaragücü'nün savunma oyuncusu Erdi Dikmen'i kadrosuna kattığını duyurdu. 24 yaşındaki stoper, İdari Direktör Barış Ertosun'un da hazır bulunduğu imza töreninde sezon sonuna kadar olan sözleşmeye imza attı. Erdi ilk yarıda 6 karşılaşmada forma giymişti. İzmir ekibi ara transfer döneminde Manisa FK'den Kubilay Aktaş'ı kadrosuna katmıştı.



KOCAELİSPOR'DA İMZA ŞOV ZAMANI



Transfer döneminin flaş ekibi Kocaelispor, yeni isimlerine imza attırıyor. Yeşil-siyahlılar, bugün saat 17.00'de Körfez Brunga Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın da aralarında olduğu transferlerine imza töreni düzenleyecek. Körfez ekibi; Akanbi, Kolovos, Samed Ali Kaya, Berkay Dabanlı, Mazlum Demir ve Mehmet Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı.



'BURSASPOR'U YÜZ ÜSTÜ BIRAKAMAM'



Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zorlu bir süreçten takımının yanında olduğunu söyledi. Transfer tahtasının kapalı olduğunu hatırlatan Tuna, "Böyle bir dönemde Bursaspor'u yüz üstü bırakıp giden bir teknik adam olmayacağım. Yeni yönetim gelene kadar buradayım. Bursaspor'u yönetenlerin vizyonlu isimler olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



SAMSUN'DA SERİ SÜRECEK



İkinci yarıya iyi başlayan Samsunspor, bugün Keçiörengücü'nü yenerek galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor. Balıkesirspor'u (2-0) ve Kocaelispor'u (3-0) deviren kırmızı-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Diomande, Boli ile kart cezalısı Ali Ülgen, forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan Tallo ise zorlu mücadelede sahada olacak.



MESUT BAKKAL SAHAYA İNİYOR



Düşme hattında yer alan Denizlispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkacak. Tecrübeli hoca, "Yenilirsek değil vazgeçersek kaybederiz. Sonuna kadar savaşacağız. Artık camia stada gelmeli" dedi.



KULBİLGE, BOLUSPOR İLE İMZALADI



Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar Kulbilge'nin oğlu olan 19 yaşındaki file bekçisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bartu, bu sezon sarı-lacivertli ekipte 4 maçta kadroya girdi fakat süre alamadı.



BANDIRMA'DAN YENİ KAMPANYA



Bandırmaspor, Ümraniyespor maçından itibaren sezonun kalan kısmı için kampanya düzenledi. Bordo-beyazlı yönetim, kadınlar ve öğrencilere karşılaşma biletlerini ücretsiz yaptı. Yapılan açıklamada, "Yeni kapalı tribünümüzde geçerli olmak üzere tüm kadınlarımıza, her maça özel misafir bileti yüklemesi yapılacaktır" denildi. Öğrencilere de ücretsiz kombine verilecek.



MANİSA FK, DADAŞ'A HAZIR



Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olacak Manisa FK maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak mücadelede, cezalı Hakan Barış ile sakat Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.



GÜRAÇAR SİFTAH PEŞİNDE



TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'nın başına geçen Erman Güraçar, ilk maçında Mardin 1969 karşısından 1 puanla ayrılmıştı. Bugün Ofspor deplasmanına çıkacak Kaf-Kaf, Güraçar yönetiminde ilk kez kazanmak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.



AKİGOLAR'DA 2 EKSİK VAR



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçında, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Akhisarspor bugün evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları Kemal Cingirt ve Recep Kutun mücadelede forma giyemeyecek. Akhisar, maç öncesinde 23 puanda bulunuyor.