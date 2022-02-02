Alt liglerden haberler (01.02.2022)

Eyüpspor, Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki sağ kanatla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.
ÇAPA'NIN HEDEFİ REKABET
Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bazı mevkilerde eksikleri olduğunu belirten Çapa, "Katkı sağlayacak oyuncular alırsak rekabetçi bir ortam oluşacak. Yapamazsak da sorun değil. Adam almak için de oyuncu almanın bir anlamı yok. Elimizde olanlara inanalım ve destekleyelim" diye konuştu.
DADAŞ'TA İLDİZ DÖNEMİ
BB Erzurumspor, teknik direktörlük koltuğunu resmen Yücel İldiz'e emanet etti. 68 yaşındaki teknik adam, Kulüp Başkanı Ömer Düzgün'ün katıldığı törende mavi-beyazlı takımla sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladı. 6 Şubat Pazar günü oynanacak Manisa FK maçı hazırlıkları, yeni teknik direktör İldiz yönetiminde devam etti.
MENDERES'TE ÖRNEK PROJE
İzmir Menderes Spor Kulübü, genç oyuncuların Türk futboluna kazandırılması için proje başlattı. Kulüp Başkanı Emrah Ayırma, şirketinin bütçesinden genç oyuncuların malzeme ve kulüp aidatı giderlerini üstlenerek aileleri maddi yükten kurtarıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ayırma, "Maddi yetersizlikler nedeniyle futbola devam edemeyen çoçuklar gördüm. Bunlar olmasın diye herkesin hayalini uyguluyoruz" dedi.
MEHMET ANKARA'YA
TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor, Çorum FK forması giyen Mehmet Gürkan Öztürk'le prensip anlaşmasına vardı. Kariyerinde 277 maçta 72 gol atan 32 yaşındaki forvet, sezonun ilk yarısında 16 maçta 4 kez ağları sarstı.
BUCA'DA ERDİL FARKI
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. sıraya kadar tırmanan Bucaspor 1928, Cihan Erdil yönetiminde yenilgi yüzü görmedi. 12. hafta itibariyle koltuğa oturan Erdil, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak takımı 2.'liğe taşıdı.
HOROZ'DA MAZERET YOK
Denizlispor'un başına geçen Mesut Bakkal, Eyüpspor maçına iddialı hazırlandıklarını söyledi. Bakkal, "Artık mazeret yok. Ben ve futbolcu arkadaşlarım gereğini sahada yapacağız" diye konuştu.
NAZİLLİ ATAĞA KALKTI
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, son olarak Keçiörengücü forması giyen Ömer Uzun'la prensipte anlaşma sağladı. 21 yaşındaki forvet bu sezon 1. Lig'de 6 karşılaşmada görev yaptı.
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