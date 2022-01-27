Alt liglerden haberler (26.01.2022)

Fatih Tekke'yle yollarını ayıran Denizlispor, teknik direktörlük koltuğunu Mesut Bakkal'a emanet etti. 57 yaşındaki çalıştırıcıyla, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Son olarak Erzurumspor'da görev yapan Mesut Bakkal, daha önce 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un başına geçmiş ve sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.
ATTAMAH EYÜPSPOR YOLUNDA
Süper Lig'i hedefleyen Eyüpspor, Kayserispor forması giyen Joseph Attamah'ın peşine düştü. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen İstanbul ekibi, teklifini sunup beklemeye geçti. Kayserispor'da bu sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Ganalı'nın kontratı 2023'te sona eriyor. Attamah, savunmada ve orta alanda oynuyor.
ALTIPARMAK SİFTAH YAPTI
Lige verilen arayı Antalya kampında geçiren Kocaelispor'da yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inen yeşil-siyahlılar, ligin 23. haftasında oynanacak Boluspor karşılaşmasının çalışmalarına start verdi.
FETHİYE'DEN İMZA
TFF 3. Lig 3. Grup'ta liderliğini sürdüren Fethiyespor, Nevşehir Belediyespor forması giyen Maksut Birben'i renklerine bağladı. Daha önce Pazarspor ve Diyarbekirspor'da oynayan 25 yaşındaki orta saha, ligin ilk yarısında 3 maçta 120 dakika süre aldı.
İMERİ KİRALANDI
Bodrumspor'un forveti Omar İmeri, ligin ikinci yarısında kiralık olarak Makedonya 1. Lig ekibi FC Shkupi'de forma giyecek. Arnavut asıllı Makedon forvet, ilk yarıda 12 maçta görev yaptı. FC Shkupi altyapısında yetişen 22 yaşındaki oyuncu, 2020'de Antalyaspor'a transfer oldu. İmeri, ardından Bodrumspor'a imza attı.
SİNAN KURT BOLU'DA
Boluspor daha önce Bayern Münih ve Hertha Berlin formaları giyen Sinan Kurt'u denemeye aldı. Son olarak formasını giydiği Slovenya Ligi ekibi Nitra'dan Temmuz 2021'de ayrılan 25 yaşındaki sol kanadın bonservisi elinde.
OĞUZHAN MENEMEN'DE
Transfer döneminde ilk imzasını Honore Gomis'e attıran Menemenspor, Ankaraspor'dan orta saha Oğuzhan Aydoğdu'yla anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncu, İzmir'e gelerek sarı-lacivertli takıma imza attı. Almanya'da Schalke, Dortmund ve Karlsruhe formaları giyen Oğuzhan, 2016-2017'de Beşiktaş'a transfer olarak dikkat çekmişti.
ALTINORDU GÖZTEPE'YE KARŞI
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, Süper Lig ekibi göztepe'yle 29 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Lige verilen arada oynanacak müsabakanın Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da seyircisiz oynanacak.
DADAŞ'TA AYBABA SESLERİ
Erkan Sözeri'yle yollarını ayıran BB Erzurumspor, Samet Aybaba'yla görüşmelere başladı. 66 yaşındaki teknik adama teklifini ileten mavi-beyazlılar, yanıtı beklemeye başladı. Samet Aybaba, son olarak Adana Demirspor'da görev yapmıştı.
GENÇLER'DE 2 İSME AF
Gençlerbirliği'nde daha önce kadro dışı bırakılan 2 oyuncuya af çıktı. Kırmızı-siyahlılarda, yönetim kurulu kararıyla Rahmetullah Berişbek ve İlker Karakaş yeniden takıma döndü. Kulüpten yapılan açıklamada altyapıdan yetişen ve kasım ayından beri kadro dışı olan 2 oyuncunun, Teknik Direktör Metin Diyadin'le görüştüğü ve ardından bu kararın alındığı vurgulandı.
ÜMRANİYESPOR ATALAY'I BİTİRDİ
Ümraniyespor uzun süredir peşinde olduğu Atalay Babacan'la anlaşma sağladı. Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki orta saha, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde forma giyecek. Geçtiğimiz sezon da Adanaspor'a kiralanan genç oyuncu, 29 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. Atalay, ligin ilk yarısında Süper Lig'de 3 maça çıktı.
KAF-KAF'TA KOLTUK GÜRAÇAR'IN
Ahmet Taşyürek'le yollarını ayıran Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Erman Güraçar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Niğde Anadolu'yu çalıştıran 47 yaşındaki hoca ve ekibinin takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 21 puanla 13. sırada yer alyor.
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