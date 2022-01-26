Dadas’ta İldiz sesleri

Teknik Direktör Erkan Sözeri'yle yolları ayıran BB Erzurumspor, arayışlara hız verdi. Yalçın Koşukavak ve Mehmet Özdilek gibi isimlerle temas halinde olan mavi-beyazlılar, listeye Yücel İldiz'i de ekledi. 68 yaşındaki hocayla bu hafta içinde görüşme gerçekleştirecek Dadaş, aradan sonraki Manisa FK maçına yeni hocasıyla çıkmayı planlıyor. Son olarak Altay'ı çalıştıran Yücel İldiz, Şubat 2021'de İzmir ekibindeki görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli hoca, geçtiğimiz haftalarda Bursaspor'la görüşme yapmış fakat anlaşma sağlayamamıştı.