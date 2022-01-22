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Altınordu İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 22. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Altınordu sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Altınordu-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:46
Altınordu İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Altınordu-İstanbulspor maçını takip etmek için tıklayın!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 22, konuk ekibin ise 33 puanı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

📺ALTINORDU-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu'nun sahasında İstanbulspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.00 başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

🔹İstanbulspor son 4 maçta yenilmedi.

🔹Ahmet Dereli 8 golle Altınordu FK takımının en golcü futbolcusu. İbrahim Yılmaz ise İstanbulspor adına 11 gol kaydetti.

🔹Altınordu FK kendi sahasında İstanbulspor ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

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