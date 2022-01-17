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Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:17 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:17
Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Adanaspor maçı 17 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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