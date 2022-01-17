Adanaspor Jordon Ibe'yle sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu-beyazlılar bu doğrultuda kadrosuna kanat takviyesi yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada Nijerya asıllı İngiliz oyuncu Jordon Ibe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Liverpool, Burnley ve Derby gibi takımlarda forma giymişti.