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Manisa tek attı

Denizlispor’a konuk olan Manisa FK, Gakpa’nın penaltı golüyle güldü ve puanını 25’e çıkarttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Manisa tek attı

Spor Toto 1. Lig'de play-off'u yakalamak isteyen Manisa FK, düşme hattındaki Denizlispor'u deplasmanda 1-0 yendi. 21'de Tabekou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Gakpa, siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi. 47'de Gökhan'ın ortasına iyi yükselen İlhan'ın kafa vuruşunu Muhammed son anda kornere çeldi. 90+4'te Aissati'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Oğuz'un vuruşu kaleci Muhammed'de kaldı. Manisa FK bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı. Denizlispor ise 19'da kaldı.

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