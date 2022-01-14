Menemenspor Bandırmaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci haftanın açılış maçında Nasadoge Menemenspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla son 7 maçında 6'ncı beraberliğini alan Menemenspor 23 puana ulaşırken, Bandırmaspor puanını 33'e çıkardı.



11'inci dakikada sol kanattan yüklenen Bandırmaspor'da Landel'in pasıyla topla buluşan Caner, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu attı, meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.



26'ncı dakikada sol kanatta atak yapan Bandırmaspor'da Doğancan'ın pasıyla birlikte savunma arkasına sızan Guido, uzak köşeye vurdu ancak top az farkla oyun alanını terk etti.



74'üncü dakikada konuk ekipte Keny'nin pasında topla buluşan Doğancan sol çaprazdan ceza sahasına girip vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.



84'üncü dakikada Menemenspor eşitliği yakaladı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Abdullah ceza sahasına ortaladı, Ahmet Sağat düzgün bir kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1.



90+3'üncü dakikada Allyson'u düşüren Ba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.