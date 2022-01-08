Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:29
Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekip Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ümraniyespor'un tek golünü karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan Napoleoni kaydetti.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu. Kocaelispor ise puanını 24 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise aynı gün saat 19.00'da Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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