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Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan istifa etti!

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, BŞB Erzurumspor maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fidan, istifa kararını, "Bundan sonra Tuzlaspor’da olmayacağım" sözleriyle açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:33
Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan istifa etti!

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Tuzlaspor'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolcularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fidan, "Oynadığımız 7 maçın en iyilerinde biriydi. Son maçlarda aldığımız mağlubiyetlerde oyunu yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bugün hem skor vardı hem oyun vardı. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BUNDAN SONRA TUZLASPOR'DA OLMAYACAĞIM"
Deneyimli teknik direktör, Tuzlaspor yönetimine istifasını sunduğunu aktararak, "Benim bugün Tuzlaspor'da oynadığım son lig maçı oldu. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım" ifadelerini kullandı.

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