Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında heyecan başladı. Gençlerbirliği ile Bursaspor Ankara'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-0 kazandı ve 3 hafta aranın ardından galip geldi. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Eleke ve 90+6'da Hrechyshkin kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 22:37
Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Eleke ve 90+6'da Hrechyshkin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 3 maçlık yenilgi serisine son verdi ve 17 puana yükseldi. Bursaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 14 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Gençlerbirliği Bandırmaspor'a konuk olacak. Bursaspor ise Denizlispor deplasmanında sahne alacak.

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