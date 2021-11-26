Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Eleke ve 90+6'da Hrechyshkin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 3 maçlık yenilgi serisine son verdi ve 17 puana yükseldi. Bursaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 14 puanda kaldı.
Ligin 15. haftasında Gençlerbirliği Bandırmaspor'a konuk olacak. Bursaspor ise Denizlispor deplasmanında sahne alacak.