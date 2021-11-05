Güçleneceğiz ve kazanacağız!

Spor Toto 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor, 10 maçta 12 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşadı. Kırmızı-beyazlıların başına 2 hafta önce geçen Teknik Direktör Fuat Çapa, takımın son durumunu değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çapa, göreve geldiğinde oyuncuların geçmiş verilerine ulaşmak istediğini ancak Mehmet Altıparmak'ın bu verileri giderken yanında götürdüğünü dile getirdi. Tecrübeli hoca, takımın fiziksel seviyesinin ligin çok altında olduğuna değinirken gelişime ve değişime vurgu yaptı. Bandırma maçında biz 113, rakip 108 km koşmuş. Ama bizim yüksek şiddet koşularımız rakiplere göre daha az. Biz bunun şu anda çok gerisindeyiz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Değişim olacağını biz biliyoruz. Futbolcular da bunun olacağını biliyorlar ve hissediyorlar. Değişim mutlaka olacak" diye konuştu.