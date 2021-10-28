İlk hedefimiz play-off’lar

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Bandırmaspor maçını kazanarak merdivenleri basamak basamak çıkmak istediklerini söyledi. Erzurumspor maçında ilk adımı attıklarını belirten Çapa, Bandırma'yı da devirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz ligi 1. sırada bitirmek isteriz. Bunu herkes ister. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda da gerçekçi olmamız gerekiyor. Amacımız, devre arasına en az ilk 6 içinde girebilmek. Ondan sonra ilk 6 içindeki puanlamaya göre, yukarıdaki takımların puanlamasına göre bir rapor yapıp, yönetimin istediklerini de dinleyeceğiz" diye konuştu.