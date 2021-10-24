Bandırmaspor şov yaptı

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Son 2 dış saha maçında Manisa FK'yı 3-1 ve Adanaspor'u 5-1 ile geçen Ban-Ban, İstanbul'dan da keyifli bir skor ve 3 puanla ayrıldı. 20. dakikada maçın yıldızlarından Keny meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0'lık üstünlüğü yakalayan Bandırmaspor 40'ta Guido Koçer'in sayısıyla farkı 2'ye çıkardı. Rahat bir maç çıkaran konuk ekipte son sözü 71'de Landel söyledi. Bandırmaspor deplasmandan 3-0'lık galibieytle ayrılmayı bildi. Son 5 maçta 4. defa kazanarak zirve takibini yakından sürdürdüler.