Hedef zafer

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, görevdeki ilk maçında BB Erzurum'u yenmek istediklerini söyledi. Yeni bir takım olduklarını işaret eden Çapa, "Samsunspor'un hedefini ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Takımın analizini yaptık ve eksik yönlerimizi çalışıp, artı olan yönlerimizin üzerine koyarak, ilk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz. Biz mümkün olduğu kadar BB Erzurumspor maçıyla görevimize galibiyetle başlamak istiyoruz. Yarın alacağımız olumlu bir sonuç bizim alışma dönemimizi kısaltacaktır" ifadelerini kullandı.