Haberler TFF 1.Lig Ankaragücü Manisa FK 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü Manisa FK 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Ankaragücü sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde namağlup serisini sürdüren Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Ariyibi ve Mehmet Uçar kaydetti. Manisa FK'nın tek golü Tormin'den geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 22:10
Ankaragücü Manisa FK 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ariyibi ve 40'ta Mehmet Uçar kaydetti. Manisa'nın tek golü ise 67. dakikada Guevin Tormin'den geldi. Ayrıca Başkent temsilcisinde Sinan Osmanoğlu 54. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 10 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puana yükseldi. Manisa FK ise 9 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Ankaragücü ligin 11. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Boluspor'u ağırlayacak.

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