Ümraniyespor 2-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Ümraniyespor'un gollerini 18. dakikada Camara ve 75. dakikada Napoleoni kaydederken, Eyüpspor'un golleri 19. ve 43. dakikalarda Umut Bulut'tan geldi.

Ligde 2 asisti olan tecrübeli golcü Umut Bulut, bu sezon 9. maçında 5. kez ağları sarstı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini sürdüren Ümraniyespor 6 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 21 yaparken, bu sezon 2. beraberliğini alan Eyüpspor 17 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, Altınordu deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise evinde Adanaspor'u konuk edecek.