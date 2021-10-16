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Ümraniyespor 2-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ümraniyespor'un gollerini Camara ve Napoleoni kaydetti. Eyüpspor'un golleri Umut Bulut'tan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:22
Ümraniyespor 2-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Ümraniyespor'un gollerini 18. dakikada Camara ve 75. dakikada Napoleoni kaydederken, Eyüpspor'un golleri 19. ve 43. dakikalarda Umut Bulut'tan geldi.

Ligde 2 asisti olan tecrübeli golcü Umut Bulut, bu sezon 9. maçında 5. kez ağları sarstı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini sürdüren Ümraniyespor 6 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 21 yaparken, bu sezon 2. beraberliğini alan Eyüpspor 17 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, Altınordu deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise evinde Adanaspor'u konuk edecek.

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