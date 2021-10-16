Denizlispor-Balıkesirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4. dakikada Kevin Mayi attı. Balıkesirspor'un tek sayısı ise 9. dakikada İbrahim Halil Çolak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor, 3 maçlık kazanamama serisine son verdi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçını da kaybeden Balıkesirspor ise 6 puanla 17. sırada yer buldu.

Denizlispor, gelecek hafta Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Bursaspor'u ağırlayacak.