Altınordu ilk peşinde

Erzurumspor ile karşılaşacak Altınordu, sezonun ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Dış sahada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp, kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, gurbetten sadece 1 puan çıkarıp, 11 puan bıraktı.
Erzurumsporile karşılaşacak Altınordu, sezonun ilk dış saha galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Dış sahada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp, kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, gurbetten sadece 1 puan çıkarıp, 11 puan bıraktı. Şeref'in sakatlığını atlattığı Altınordu'da sarı kart cezalısı Rıdvan forma giyemeyecek.