Play-off'a kalırız

AdanasporTeknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6 sırada kendilerine yer bulmak için mücadele edeceklerini belirtti. Göreve geldikten bir gün sonra Bandırma maçına çıktıklarını belirten tecrübeli hoca, "Milli takım araları her zaman sıkıntı yaşayan takımlar için bir avantajdır. Yukarıya bakmamız gerekiyor. İlk 6'da kendimize yer bulmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Bunun için galibiyet alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Adanaspor büyük bir camia" diye konuştu. Karafırtınalar, Manisa FK'nın güçlü bir takım olduğunu söylerken, "Yenilmeyecek bir takım değil. Onlar da baskı altında oynayacak" şeklinde konuştu.