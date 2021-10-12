Alt liglerden haberler (11.10.2021)

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Menemenspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Ligin oturmaya başladığını ifade eden Altıparmak, "Bu takımın forması giyen her oyuncu ne yapması gerektiğinin bilincinde. Sakatlıktan dönen isimler ile kadrodaki rekabet giderek artmaya başladı. Bizim hiçbir maçta 1 puan iddiamız olamaz. Menemen karşısına da galibiyet amacıyla çıkacağız" dedi.
G.BİRLİĞİ DOĞRU YOLDA
G.Birliği'nin Brezilyalı oyuncusu Sandro Lima, haftalar geçtikçe daha iyi bir takım olduklarını belirtti. Lima, "İlk başta uyum sorunu yaşandı. Haftalar geçtikçe birbirimize daha iyi uyum sağladık. Daha iyi bir takım olmaya başladık" ifadelerini kullandı.
KIRBIYIK ŞOK ETTİ!
Son olarak Uşak'la berabere kalan Tarsus İdman Yurdu'nda Başkan Şahin Kırbıyık, "Verdiğim onca paraya inek alsaydım ve memleketime bedava süt dağıtsaydım ihya olurdu. Yedikleri, içtikleri haram olsun" ifadeleriyle futbolculara sert çıktı.
IĞDIR'DA KOLTUK TOYSAL'IN
Teknik direktör Mesut Demir'le yolları ayırma kararı alan Iğdır FK'de, koltuğu Bayram Toysal'ın devralacağı bildirildi. Iğdır; Batuhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Muhammet Reis, Arif Morkaya gibi isimleri transfer ederek dikkatleri üzerine çekmişti.
3. LİG'DE 7. HAFTA BAŞLIYOR
TFF 3. Lig'de 7. haftanın perdesi bugün oynanacak tek maçla açılıyor. 2. Grup'ta namağlup Beyoğlu Yeni Çarşı, galibiyeti bulunmayan Darıca G.Birliği saat 14.00'te karşılaşacak. 3. Lig'deki diğer maçlar ise yarın oynanacak.