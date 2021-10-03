Kocaelispor seriye bağladı

TFF 1. Lig'deki 8. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk eden Kocaelispor, Dino Ndlovu'nun golleriyle 3 puana uzandı: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Ndlovu ve İbrahim Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Cisse'nin pasını iyi değerlendiren Ndlovu, karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kocaelispor, 13 puana çıkarak zirye yarışına katıldı.



DALGIÇ:SKORA DA YANSIMALI

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, seyir açısından gayet güzel bir maç oynadıklarını aktararak, "İyi oyunumuzu skora da yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.