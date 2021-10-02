Tuzlaspor - Keçiörengücü: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
30. dakikada Posmac'ın hatasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vüsal'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten oyun alanına geri döndü.
46. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mert Dingil'in hatasında topu kapan Sedat Şahintürk'ün sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mikulic'te kaldı.