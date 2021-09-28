Düello Samsun'un

TFF 1. Lig'in 7. haftanın son maçındaki gol düellosundan zaferle ayrılan konuk Samsunspor oldu... Denizlispor, 12'nci dakikada Kevin Mayi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0önde kapattı. Samsunspor, 48'inci dakikada Yasin Öztekin ile maça ortak olurken, 71'de Hasan Kılıç'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçmeyi de başardı.

GOL SAĞANAĞI

Ev sahibi Denizlispor, bu gole çabuk tepki verdi ve Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2. Ancak santrayla yüklenen Samsunspor, 77. dakikada Melih Okutan'ın golüyle maçta yeniden öne geçti: 2-3. Denizli üst üste ikinci haftayı da puansız geçerken, iki hafta aradan sonra galibiyetle tanışan Samsunspor, 10 puana yükselmeyi başardı.