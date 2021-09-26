Menemenspor Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MENEMENSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Menemenspor - Eyüpspor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.
İSTATİSTİKLER
- Eyüpspor bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
- Eyüpspor son 16 deplasman maçında hiç kaybetmedi.
- Eyüpspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.