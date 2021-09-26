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Menemenspor Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Son dakika İstanbulspor Balıkesirspor maçı haberleri: TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor sahasında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Ligin yeni takımlarından Eyüpspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp puanını 15'e çıkarmak istiyor. Ev sahibi Menemenspor da seyircisi önünde kazanarak üst sıralarla puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Peki Menemenspor - Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 10:08 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 10:10
Menemenspor Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Eyüpspor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

  • Eyüpspor bu sezon deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
  • Eyüpspor son 16 deplasman maçında hiç kaybetmedi.
  • Eyüpspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.
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