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Menemenspor Eyüpspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Menemenspor sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Menemenspor'un golünü Mahdi Sabbah kaydetti. Eyüpspor'un golü Pa Dibba'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 19:01
Menemenspor Eyüpspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Menemenspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çaldı. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Eyüpspor'un golünü 76. dakikada Pa Dibba kaydetti. Menemenspor'un golü 86. dakikada Mahdi Sabbah'tan geldi.

Bu sonuçla Menemenspor'un puanı 8 oldu. Eyüpspor ise 13 puana ulaştı. 8. haftada Menemenspor deplasmanda Altınordu'nun konuğu olacak. Eyüpspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

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