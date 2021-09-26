Menemenspor Eyüpspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Menemenspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çaldı. Zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Eyüpspor'un golünü 76. dakikada Pa Dibba kaydetti. Menemenspor'un golü 86. dakikada Mahdi Sabbah'tan geldi.

Bu sonuçla Menemenspor'un puanı 8 oldu. Eyüpspor ise 13 puana ulaştı. 8. haftada Menemenspor deplasmanda Altınordu'nun konuğu olacak. Eyüpspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.