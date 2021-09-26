Dadaş coştu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor, evinde Adanaspor engelini 3-1'le aştı. 9'da Bruns'un kullandığı serbest vuruşta Ahmethan topu arka direğe havalandırdı. Arka direkte Ozegovıc'in şutunu kaleci güçlükle çeldi. 18'de Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Olanare'nin şutu savunmaya çarparak üstten dışarı çıktı. 32'de Novikovas'ın sağ taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Orhan'ın kafa şutunu kaleci Karacic güçlükle çeldi. Ondan seken top savunmada Roche'ye çarparak filelerle buluştu. 1-0

İKİ DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

67. dakikada Emircan'ın sol taraftan ortasında topla buluşan Novikovas müsait pozisyondaki Gökhan Alsan'ı gördü. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0. 69'da savunmanın hatasıyla kazandığı topla ceza sahasına giren Novikovas düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0. 83'te İsmail'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Samed'in şutu filelerle buluştu. 3-1. Eyüpspor'un ardından Adanaspor'u da deviren Dadaşlar, ligdeki puanını 15'e yükselterek zirve takibine devam etti.