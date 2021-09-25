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BB Erzurumspor Adanaspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Yohan Roche, Gökhan Alsan ve Novikovas kaydetti. Adanaspor'un tek golü Samed Ali Kaya'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:03
BB Erzurumspor Adanaspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor ile Adanaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 32. dakikada Yohan Roche (k.k.), 67. dakikada Gökhan Alsan ve 69. dakikada Arvydas Novikovas'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz ekibinin tek golüyse 83. dakikada Samed Ali Kaya'dan geldi.

BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Adanaspor ise 6 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, 3 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise 2 Ekim Cumartesi günü aynı saatte Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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