Melunovic şoku

Samsunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Sırp forvet Alen Melunovic'in sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Kırmızı-beyazlılar 31 yaşındaki santrforun, MR'ında bel bölgesinde tespit edilen akut problemin tedavisine başlandığı duyuruldu. Melunovic'in Ümraniyespor maçı sonrası antrenmanlara katılmasının planlandığı ifade edildi.
Samsunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Sırp forvet Alen Melunovic'in sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Kırmızı-beyazlılar 31 yaşındaki santrforun, MR'ında bel bölgesinde tespit edilen akut problemin tedavisine başlandığı duyuruldu. Melunovic'in Ümraniyespor maçı sonrası antrenmanlara katılmasının planlandığı ifade edildi.