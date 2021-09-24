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Melunovic şoku

Samsunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Sırp forvet Alen Melunovic'in sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Kırmızı-beyazlılar 31 yaşındaki santrforun, MR'ında bel bölgesinde tespit edilen akut problemin tedavisine başlandığı duyuruldu. Melunovic'in Ümraniyespor maçı sonrası antrenmanlara katılmasının planlandığı ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Melunovic şoku
Samsunspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Sırp forvet Alen Melunovic'in sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Kırmızı-beyazlılar 31 yaşındaki santrforun, MR'ında bel bölgesinde tespit edilen akut problemin tedavisine başlandığı duyuruldu. Melunovic'in Ümraniyespor maçı sonrası antrenmanlara katılmasının planlandığı ifade edildi.
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