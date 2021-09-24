Erzurumspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Erzurumspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kazım Karabekir Stadı oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.

ERZURUMSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Adanaspor maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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