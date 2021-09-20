Son dakika spor haberi: Altınordu kabustan çıktı

TFF 1'inci Lig'de evinde 74 dakika 10 kişi oynadığı Ege derbisinde Denizlispor'u 1-0 geriden gelip uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Altınordu zoru başarıp taraftarını sevince boğarken, yeniden düşme hattından kurtulmayı da başardı. Ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 7 puan toplayan İzmir ekibi, alt sıralardan uzaklaşarak rahatladı. İlk 15 dakikada 3-0, 4-0'ı yakalayabilecekleri bir maçta 16'ncı dakikada eksik kaldıklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ben pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Çizgiden çıkardığımız ancak gol verilen pozisyonun da gol olmadığını düşünüyorum" dedi.



"Yardımcı hakem golü vermedi, itirazdan sonra golü verdi. Oyuncularımın da ister istemez öfkeleri daha da arttı" diyen teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Hakemlere çok yorum yapmak istemiyorum ama tamamıyla bizim aleyhimize birçok düdük çalındı. Soyunma odamızda oyuncularımızın maçı alacağı inancını gördük. İkinci yarıda geçiş hücumuyla gol planlamıştık ve çok erken golü bulduk. Rakibin alanlarını iyi kapattık. İkinci yarıda tek pozisyon verdik. Berabere bitse üzüleceğimiz bir maçtı. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum, hepsine sarıldım. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.