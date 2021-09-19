Erzurumspor'dan altın gibi gol!

TFF 1. Lig'de iki şampiyonluk adayı ekibi Eyüpspor ile Erzurumspor, İstanbul'da karşılaştı. Maça iki ekip de temkinli başladı. İlk ciddi atak 35'te gerçekleşti ve Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu Emrullah kornere çeldi. 47'de Emircan'ın şutu dışarıya gitti.



GÖKHAN ALDI

50'de Bekir'in kornerinde Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. 81'de Estrela'nın ön direğe verdiği pasta Olta'nın zor pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı. 90+2'de Yalçın, Gökhan Alsan'a penaltı yaptı. 90+5'te Novikovas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. Erzurum ligde puanını 12'ye yükseltti.



DAHA ERKEN KOPARMALIYDIK

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şampiyonluk yarışındaki ciddi rakiplerinden birini yendiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok zor bir maçtı. İki takım da temkinli oynadı. Maçı daha erken koparmalıydık. Maç maç bakarak kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.