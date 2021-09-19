Adanaspor - Ümraniyespor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Şeker xx, N. Dinçer Demir xx, Suat Güz xx
Adanaspor: Goran xx, Evren xx, Roche xx, Uğurcan xx, Donkor xx, Bruns xx, Celil xx (Rüştü dk.88?), İsmail xx, Serdar xx (Samet dk. 70 x), Ahmethan xx (Orkan dk. 83 ?), Ozegovic xx
Yedekler: Burak, Harun, Kingsley, Muhammet, İbrahim, Fıratcan,
Teknik Sorumlu: Yılmaz Akbaşlı
Ümraniyespor: Burak xx, Alim xx, Glumac xx, Vrsajevic xx, Ercan xx, Kayra xx, Serkan xx (Yusuf dk. 82 ?), Camara xx (Onur dk. 65 x), Oğuz xx (Emre dk. 82 ?), Del Valle xx, Kehinde xx
Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Mustafa, Mrsic, Denizhan, Faruk Can
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kartlar: İsmail (Adanaspor), Ercan (Ümraniyespor)