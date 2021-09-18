Eyüpspor Erzurumspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Deplasman ekibi 90+5. dakikada Novikovas'ın attığı penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla 3. sırada yer aldı. 2. yenilgisini alan Eyüpspor ise 12 puanla 2. sırada yer buldu.

Erzurumspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Emrullah direk dibinden kornere çeldi.

47. dakikada yarı sahadan atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Emircan'ın ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruş auta gitti.

50. dakikada Bekir Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına girip son çizgiye kadar inen Estrela'nın ön direğe verdiği pasta Olta'nın zor pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Yalçın'ın, Gökhan Alsan'a ceza sahasında yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Novikovas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1