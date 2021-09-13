Altınordu'dan siftah

Yaz dönemini transfer yasağını kaldırmaya uğraşmakla geçiren Bursaspor, dördüncü hafta sonunda galibiyet hasretini dindiremedi. TFF 1. Lig'in kazanamayan iki ekibi dün akşam karşı karşıya geldi. Altınordu, evinde ağırladığı Bursaspor'u 2'nci dakikada Ali Dere ve 90+1'de Hüsamettin Yener'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bursaspor'a 90+3'te Tim Matavz'ın attığı gol yetmedi. Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu, bu sezonki ilk galibiyetini alırken puanını 4'e yükseltti. İki hafta önce hoca değişikliğine giden Bursaspor ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Dört maç sonunda 1 puanla potada yer aldı.