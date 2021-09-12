Horoz Eyüp’ü yıktı

Ligde ilk 3 maçından yenilgiyle ayrılan Denizlispor, flaş ekip Eyüpspor'u deplasmanda yıktı. 57. dakikada Mustafa'nın sol kanattan ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Ömer Şişmanoğlu'nun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 0-1. 90+5. dakikada ceza sahasın içinde Bülent Uzun'un Muğdat'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada beyaz noktaya gelen Muğdat, ağları sarstı: 0-2.
Ligdeilk 3 maçından yenilgiyle ayrılan Denizlispor, flaş ekip Eyüpspor'u deplasmanda yıktı. 57. dakikada Mustafa'nın sol kanattan ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Ömer Şişmanoğlu'nun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top filelere gitti: 0-1. 90+5. dakikada ceza sahasın içinde Bülent Uzun'un Muğdat'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada beyaz noktaya gelen Muğdat, ağları sarstı: 0-2.