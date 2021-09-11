Yeni başlangıç

TFF 1. Lig'de altyapı destekli kadrosuyla çıktığı ilk 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Denizlispor, milli ara dönüşünde Eyüpspor'a konuk oluyor. Eyüp Stadı'nda 17.00'de start alacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç beIN Max 2'den yayınlanacak. Transfer yasağını kaldırıp 19 ismi kadrosuna katan yeşil-siyahlı takımda Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muğdat Çelik, Aissati ile İlhan Depe gibi isimler şans bulmaları halinde ilk kez forma giyecekler.

OYUNCULARA GÜVENİYORUM

Denizli'nin dümeninde çıktığı ilk 2 maçtan puan çıkaramayan teknik direktör Serhat Gülpınar, Eyüp maçını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi. Afyon'da iyi bir kamp geçirdiklerini kaydeden Gülpınar, "Yeni transferlerin uyumu açısından önemliydi. Artık bu takımı hak ettiği yere götürme zamanı. Şu anki sıralamayı kesinlikle hak etmiyoruz. Elimizden gelen en kısa sürede buradan çıkmak ve galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz. Oyunculara güveniyorum" dedi.