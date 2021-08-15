Düello Manisa'nın

TFF 1. Lig'de sezona iddialı bir giriş yapan 2. Lig'in son şampiyonu Manisa Futbol Kulübü, yeni sezondaki ilk maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlı takım, 8. dakikada Orgill'in attığı golle 1-0 öne geçti. 33'te bu kez Andre Sousa sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İstanbulspor bu gole 41. dakikada İbrahim Yılmaz ile yanıt verdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-1 tamamlandı.

HAT-TRİCK YETMEDİ

Ev sahibi İstanbulspor, ikinci yarıda skora dengeyi getirmek için bastırdı ve yıldız ismi İbrahim Yılmaz ile 64'te skoru bulup durumu 2-2 yaptı. 67'de Manisa'nın golcü futbolcusu Orgill bir kez daha sahneye çıkıp eşitliği bozdu: 3-2. 88'de bir gol daha atan Jamaikalı yıldız Manisa'yı 4-2 öne geçirdi. İstanbulspor 90+5'te kazandığı penaltıyı İbrahim Yılmaz ile gole çevirse de bu gol ve hat-trick Boğa'nın puan almasına yetmedi: 4-3.