Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de ilk haftanın açılış maçı Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında oynanacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu sezon 1. Lig'de Video Asistan Hakem'in (VAR) kullanılacağını duyurmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği'nin sahasında Eyüpspor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

8 YABANCI KURALI

Takımlar bu sezon 35 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunların 7'sine maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.

İŞTE İLK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Bu akşam

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

Yarın

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)