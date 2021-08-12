Mirallas Timsah’a

Transfer tahtasını açan Bursaspor, taraftarları heyecanlandıracak imzalara hazırlanıyor. Emin Adanur'un liderliğindeki yönetim, G.Antep FK'den ayrılan 34 yaşındaki dünyaca ünlü Belçikalı sağ açık Mirallas'la temas kurdu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. Mirallas, geçen sezon 28 maçta 5 gol, 6 asistle oynadı. Altınordu'dan ayrılan 31 yaşındaki sol bek Ufuk Budak da kadroya katılırken, Romanya'da U.Craiova'dan Gana asıllı Alman sol açık Ofosu ile de el sıkışıldı. 30 yaşındaki futbolcunun, bugün Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Bursa ekibi, Charleroi'yle kontratı biten 28 yaşındaki kanat-forvet Bruno'yla da görüşmeleri sürdürüyor.



Kamat yönetiminin, bonservissiz E.Frankfurt'a gittiği için tepki gösterdiği Ali Akman, yeni yönetime jest yaptı. Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16.016 TL'lik hatıra forması alarak katkıda bulundu