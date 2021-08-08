Aktüel haberler (08.08.2021)

TFF 3. Lig'in yeni takımlarından Kuşadasıspor, eski Galatasaraylı Yiğit Gökoğlan ile anlaştı. Geçen sezon Vanspor, ve Modafen formaları giyen 32 yaşındaki sağ kanatla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor, geçen sezon Antalyaspor forması giyen sağ kanat Omar Imeri ile anlaştı. 21 yaşındaki Makedon futbolcu, Türk vatandaşlığı bulunması sayesinde 2. Lig'de forma giyebilecek.
BAŞAKŞEHİR forması giyen Uğur Uçar, 2. Lig ekibi Pendikspor'a transfer oldu. G.Saray'dan yetişen 34 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada 406 dakika süre almıştı.