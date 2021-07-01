Kocaelispor’da iki imza birden

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kocaelispor, transferde durmak bilmiyor. Yeşil-siyahlılar, BB Erzurumspor'dan ayrılan sol stoper Hasan Hatipoğlu ile Romanya'nın Cluj takımında top koşturan sağ kanat Michael Pereira'yı renklerine bağladı. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Kocaelispor'un yeri Süper Lig'dir. Şampiyonluk için yarışacağız. Zorlu sezon olacak ama kaliteli kadromuzla üstesinden geleceğiz" dedi.

2016 ile 2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor forması giyen 33 yaşındaki Fransız kanat Pereira, imza töreninde konuştu. Pereira, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burayı biliyorum. Kocaelispor'un geçmişteki başarıları ortada. Yeniden bu başarılara ulaşmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı. Pereira geçen sezon Cluj'da 31 maça çıkarken 1 gol attı, 2 asist yaptı. Hasan Hatipoğlu ise 27 karşılaşmada boy gösterirken 1 kez fileleri sarstı.