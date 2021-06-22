Niyaz atağı

Süper Lig biletini finalde Altay'a kaptıran Altınordu, geçen sezon n Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1'inci Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.



F.BAHÇE'DE FORMA GİYDİ



Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbola Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu. Recep, son 3 sezonda ise Denizlispor formasını giymişti.