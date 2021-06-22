Haberler TFF 1.Lig Niyaz atağı

Niyaz atağı

, ’den ayrılan ’a talip oldu. ’den teklif bekleyen 26 yaşındaki orta sahanın, ekibine sıcak baktığı ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Niyaz atağı

biletini finalde 'a kaptıran , geçen sezon n formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 'a talip oldu. Daha önce ve Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1'inci Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.

F.BAHÇE'DE FORMA GİYDİ

Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbola Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği 'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak ve 'da top koşturdu. Recep, son 3 sezonda ise Denizlispor formasını giymişti.

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