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Son hedef Altıparmak

Samsun, teknik direktörlük koltuğu için bu kez ’la görüştü. Taraflar anlaşma sağlamaya yakın.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son hedef Altıparmak
'e yükselmek isteyen 'da, teknik adam arayışları sürüyor. , , ve gibi isimlerle görüşen kırmızı- beyazlılar, son olarak 'la temas kurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcıya şartlarını sunan Karadeniz ekibinin beklemeye geçtiği öğrenildi. Samsunspor'un yeni teknik adamının bu hafta belli olması bekleniyor. Son olarak ve G.Birliği'nde görev yapan Altıparmak, ve ile . Lig'de şampiyonluklar yaşamıştı.
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