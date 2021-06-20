Son hedef Altıparmak

Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor'da, teknik adam arayışları sürüyor. İbrahim Üzülmez, Tolunay Kafkas, Tamer Tuna ve Hikmet Karaman gibi isimlerle görüşen kırmızı- beyazlılar, son olarak Mehmet Altıparmak'la temas kurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcıya şartlarını sunan Karadeniz ekibinin beklemeye geçtiği öğrenildi. Samsunspor'un yeni teknik adamının bu hafta belli olması bekleniyor. Son olarak Kasımpaşa ve G.Birliği'nde görev yapan Altıparmak, Erzurumspor ve Hatayspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluklar yaşamıştı.